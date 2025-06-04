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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 HAZİRAN: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun açılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalarda ise altın, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında dün gerileme yaşandı. Dünkü düşüşün ardından sarı metal güne hareketli başladı. Gram altın 4.227 TL'den işlem görürken, ons altın 3.346 TL oldu. İşte, 4 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 22:01
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