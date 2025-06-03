Canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde de yakından takip ediliyor. Altın bayram haftasına pozitif başlamıştı. Dün uzun zamandır görülmeyen oranlarda yükselişler kaydedilmiş ve gram altın rekor seviyelere yaklaşmıştı. Ancak bugün kar satışlarıyla karşılaştı ve hafif güçlenen doların etkisiyle düşüş gösterdi. Serbest piyasada gram altın, 4.203 TL, çeyrek altın ise 6.725 TL seviyelerinde işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 4 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…