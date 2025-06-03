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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 HAZİRAN 2025: Altında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 3 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, küresel ve yerel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik etkiler ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemeye devam ediyor. Sarı metal yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Ancak bugün itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Serbest piyasada gram altın 4.232 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte, 3 Haziran 2025 Güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları alış-satış değerleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 08:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:59
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