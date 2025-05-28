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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 MAYIS 2025: Altında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Sarı metal, yatırımcıların düşüşü fırsata çevirmesiyle destek bulsa da ABD ile AB arasındaki ticari tansiyonun düşmesi kazançları sınırladı. Gram altın fiyatı, saat 10.25 itibarıyla 4 bin 155 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 07:55 Güncelleme: 28.05.2025 - 10:23
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