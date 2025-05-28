Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü iş gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Sarı metal, yatırımcıların düşüşü fırsata çevirmesiyle destek bulsa da ABD ile AB arasındaki ticari tansiyonun düşmesi kazançları sınırladı. Gram altın fiyatı, saat 10.25 itibarıyla 4 bin 155 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Canlı altın fiyatları 28 Mayıs Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, yatırımcıların son düşüşleri alım fırsatına çevirmesiyle destek bulsa da yeni güne yatay seyirde başladı. ABD ile AB arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi, altının kazançlarını sınırlayan ana unsur oldu. Ons altın fiyatı, önceki seansta yaşanan yüzde 1’lik düşüşün ardından 3.300 dolar seviyesinde dengelenirken, gram altın güne 4.155 TL seviyesinde başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 28 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları!
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.154,9730
Satış: 4.155,4260
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.301,36
Satış: 3.302,04
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.647,9600
Satış: 6.794,1200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.588,24
Satış: 27.090,13
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.992,00
Satış: 27.222,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.252,58
Satış: 13.586,61
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.585,47
Satış: 27.087,22
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.366,41
Satış: 28.057,47
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.265,45
Satış: 3.216,00
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.777,46
Satış: 3.985,20
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.277,00
Satış: 68.164,00
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