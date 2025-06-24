Güncel altın fiyatları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan savaş gerilimi piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Altının ons fiyatı, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük gerilim süreci sonrasında bugün 3 bin 369,18 dolarla 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 4.212 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 25 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…