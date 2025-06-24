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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı ateşkes iyimserliğiyle yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. An itibarıyla ons altın, 3.369 dolardan işlem görürken, gram altın 4.212 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 08:10 Güncelleme: 25.06.2025 - 00:17
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