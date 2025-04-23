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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 NİSAN 2025: Altında Trump düşüşü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altında Trump düşüşü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar?

        Altın fiyatları 24 Nisan Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret ve Fed Başkanı Powell ile ilgili açıklamaları, piyasalardaki gerilimi düşürdü. Altın, küresel ticaret ve Fed'in bağımsızlığı ile ilgili endişelerin hafiflemesiyle zirve seviyelerden geriledi. Güne düşüşle başlayan ons altın, yüzde 1,38 değer kaybıyla 3 bin 330 dolara indi. Altının ons fiyatı, dün 3 bin 517 dolar ile rekor kırmıştı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:03
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        Resimli 23 Nisan mesajları ve sözleri
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