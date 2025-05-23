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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 MAYIS 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek altın ile gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların ABD'nin bütçe açığına dair endişelerin etkisiyle güvenli limana talebi artarken, altın son bir ayın en büyük haftalık kazancına ilerliyor. Dün akşam saati itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 349 TL, gram altın fiyatı ise 4 bin 189 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 24 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:40
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