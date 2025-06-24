Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak ihlal edilmemesini istedi. Altın fiyatları, Trump’ın açıklamasının ardından risk iştahının artmasıyla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, şu sıralar 4.243 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…