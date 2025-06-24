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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında ateşkes düşüşü! Bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında ateşkes düşüşü! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi. Trump'ın ateşkes duyurusu sonrası risk iştahı artarken, altın fiyatları yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın, saat 09.25 itibarıyla 3.369 dolardan işlem görürken, gram altın 4.243 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 08:10 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:25
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