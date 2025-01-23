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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 OCAK 2025 || Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükseliyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 23 Ocak Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları üst üste kırdığı tarihi rekorların ardından sakin seyre yöneldi. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 159 lira, çeyrek altın ise 5 bin 164 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 07:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:48
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