Altın fiyatları yükseliyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 23 Ocak Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları üst üste kırdığı tarihi rekorların ardından sakin seyre yöneldi. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 159 lira, çeyrek altın ise 5 bin 164 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 23 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları yılın başında altın günlerini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılığa soyunması altına olan talebi artırdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 23 OCAK 2025
Altın yatırımcıları yılın başında altın günlerini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılığa soyunması altına olan talebi artırdı.
Ticaret savaşlarını başlatması beklenen Trump, önümüzdeki aylarda yeni kararnamelerle ülkelerden ek gümrük vergisi talep etmesi bekleniyor.
Bu gelişmeler de altın fiyatlarına pozitif yansıyor.
Gram altın güne 3159 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3151 lira, en yüksek de 3161 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3159 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.158,4900
Satış: 3.159,0060
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.749,81
Satış: 2.750,39
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.053,2700
Satış: 5.164,7100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.214,4900
Satış: 20.594,7800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.510,00
Satış: 20.657,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.075,98
Satış: 10.330,51
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.215,14
Satış: 20.597,83
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.868,57
Satış: 21.392,58
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.706,97
Satış: 2.559,51
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.869,32
Satış: 3.025,06
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 50.958,00
Satış: 51.538,00
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