Altın fiyatları 23 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları yılın başında altın günlerini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılığa soyunması altına olan talebi artırdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...