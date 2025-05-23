Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcıların ABD'nin bütçe açığına dair endişelerin etkisiyle güvenli limana talebi artarken, altın son bir ayın en büyük haftalık kazancına ilerliyor. Bugün saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 297 TL, gram altın fiyatı ise 4 bin 180 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 23 Mayıs 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları haftanın beşinci iş gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, cuma günü itibarıyla zayıflayan dolar ve ABD’nin mali görünümüne dair artan kaygıların etkisiyle güvenli liman talebinin yükselmesi sonucu son bir aydan fazla süredir görülen en iyi haftalık kazancına doğru ilerliyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 23 Mayıs 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.179,5930
Satış: 4.180,0580
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.296,72
Satış: 3.297,46
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.687,3500
Satış: 6.834,3900
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.749,4000
Satış: 27.253,9800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.219,00
Satış: 27.506,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.332,58
Satış: 13.668,33
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.748,74
Satış: 27.253,07
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.403,76
Satış: 28.095,75
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.285,00
Satış: 3.244,33
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.808,63
Satış: 4.025,95
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.838,00
Satış: 68.869,00
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