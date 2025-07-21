Gram altın rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler güncel alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Altın, Fed yetkililerinin enflasyon görüşleri ve yatırımcıların tarife beklentileri ile yükseldi. Saat 18.00 itibarıyla ons altın 3 bin 376 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 415 liradan işlem görüyor. İşte, 22 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 22 Temmuz verileri alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin farklı görüşlerini değerlendirirken yükseldi. Külçe altın, ons başına yaklaşık yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta faiz indirimi çağrısında bulunması ve Guvernör Michelle Bowman’ın da indirime açık olduğunu ifade etmesinin ardından geldi. Saat 18.00 itibarıyla gram altın 4 bin 415 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 63 TL'den alıcı buluyor. İşte 22 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.414,4990
Satış: 4.415,0060
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.375,99
Satış: 3.376,60
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.063,3900
Satış: 7.218,7300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.253,9600
Satış: 28.786,7600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.501,00
Satış: 28.698,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.083,92
Satış: 14.438,73
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.256,88
Satış: 28.789,83
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.878,31
Satış: 29.606,76
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.395,46
Satış: 3.363,40
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.988,46
Satış: 4.200,32
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.989,00
Satış: 71.635,00
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