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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 22 Temmuz 2024! Altında yükseliş başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altında yükseliş başladı! 22 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta rekor seviyede yükselen altın fiyatları, birkaç günlük ivmenin ardından tekrar düşüşe geçmişti. Ancak haftaya başlarken fiyatlar biraz daha yükseldi. Bugün gram altın 2 bin 562 TL'den, çeyrek ise 4 bin 97 TL'den işlem görüyor. İşte, 22 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 07:26 Güncelleme: 22.07.2024 - 07:26
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