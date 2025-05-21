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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 22 MAYIS 2025: Altın son bir haftanın zirvesinde! İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son bir haftanın zirvesinde! İşte 22 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 22 Mayıs 2025 grafiği günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve yatırımcıların ABD'deki mali belirsizlik ortamında güvenli liman arayışına yönelmesiyle son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 310 liraya yükselirken, gram altın ise 4 bin 118 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Mayıs 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 07:44 Güncelleme: 22.05.2025 - 00:13
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