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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 TEMMUZ 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler güncel alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Altın, Fed yetkililerinin enflasyon görüşleri ve yatırımcıların tarife beklentileri ile yükseldi. Saat 09.35 itibarıyla ons altın 3 bin 368 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 375 liradan işlem görüyor. İşte, 21 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 07:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:17
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