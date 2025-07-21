Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler güncel alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Altın, Fed yetkililerinin enflasyon görüşleri ve yatırımcıların tarife beklentileri ile yükseldi. Saat 09.35 itibarıyla ons altın 3 bin 368 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 375 liradan işlem görüyor. İşte, 21 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi verileri alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, yatırımcıların Fed yetkililerinin farklı görüşlerini değerlendirirken yükseldi. Külçe altın, ons başına yaklaşık yüzde 0,5 artarak 3.366 dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, Fed Guvernörü Christopher Waller’ın geçen hafta faiz indirimi çağrısında bulunması ve Guvernör Michelle Bowman’ın da indirime açık olduğunu ifade etmesinin ardından geldi. Saat 09.35 itibarıyla yurt içinde gram altın 4 bin 375 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 153 TL'den alıcı buluyor. İşte 21 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.374,7310
Satış: 4.375,2380
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.367,73
Satış: 3.368,45
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.999,5700
Satış: 7.153,5100
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.998,2800
Satış: 28.526,5500
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.340,00
Satış: 28.535,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.956,52
Satış: 14.307,97
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.000,76
Satış: 28.528,65
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.671,30
Satış: 29.387,36
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.381,61
Satış: 3.347,11
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.965,61
Satış: 4.176,16
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.589,00
Satış: 71.228,00
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