Altın fiyatları son bir haftanın zirvesinde! İşte 21 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 21 Mayıs 2025 Çarşamba grafiği günün en çok araştırılan konuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları, doların zayıflaması ve yatırımcıların ABD'deki mali belirsizlik ortamında güvenli liman arayışına yönelmesiyle son bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ons altın 3 bin 310 liraya yükselirken, gram altın ise 4 bin 118 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 21 Mayıs 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları alış-satış tablosu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Doların zayıflaması ve ABD’deki mali belirsizlik ortamı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Günlerdir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Değerli metal, bu sabah itibarıyla son bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Altının gramı, saat 17.30 itibarıyla 4 bin 118 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.118,8620
Satış: 4.119,3240
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.310,31
Satış: 3.311,02
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.590,2400
Satış: 6.735,2000
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.367,8900
Satış: 26.866,7600
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.033,00
Satış: 27.199,00
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- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.139,00
Satış: 13.478,05
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.360,38
Satış: 26.873,67
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.471,30
Satış: 28.157,70
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.268,64
Satış: 3.213,26
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.781,99
Satış: 3.980,48
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.364,00
Satış: 68.090,00
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