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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 HAZİRAN 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 20 Haziran 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi için yazdan sonrasını işaret etmesi ile altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Haftanın son işlem gününde ons altın saat 10:05 itibarıyla 3 bin 344 lira seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 263 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 20 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:11
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