Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 20 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 20 Haziran 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi için yazdan sonrasını işaret etmesi ile altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın 4 bin 294 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 20 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Habertürk Anasayfa