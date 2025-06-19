Altın Fed kararı sonrası düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Saat 10:15 itibarıyla gram altın 4 bin 270 lira, ons altın 3 bin 377 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Haziran 2025 altın fiyatları...
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Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Altına olan talebin artmasıyla birlikte fiyatlar yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temkinli faiz politikası nedeniyle fiyatlar gerilemeye başladı. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.270,5360
Satış: 4.270,9940
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.376,82
Satış: 3.377,49
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.832,9400
Satış: 6.983,2200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.330,1500
Satış: 27.846,0800
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.976,00
Satış: 28.200,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.618,55
Satış: 13.961,66
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.322,48
Satış: 27.837,93
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.639,84
Satış: 29.355,00
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.350,22
Satış: 3.313,67
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.914,55
Satış: 4.127,24
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.723,00
Satış: 70.607,00
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