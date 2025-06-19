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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 HAZİRAN: Altın Fed kararı sonrası düştü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın Fed kararı sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 19 Haziran Perşembe günü verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon, küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte altın yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın 4.284,7070 seviyesinden işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Haziran 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 21:28 Güncelleme: 19.06.2025 - 21:28
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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