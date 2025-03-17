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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 MART: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş açısından verimli geçiren altın, ons bazında uzun zamandır beklenen 3 bin dolar seviyesini aştı. Anlık verilere göre, ons altın 2 bin 986 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 522 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2025 Salı Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 07:30 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:17
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