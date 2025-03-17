Altın fiyatları rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Geçtiğimiz haftayı yükseliş açısından verimli geçiren altın, ons bazında uzun zamandır beklenen 3 bin dolar seviyesini aştı. Anlık verilere göre, ons altın 2 bin 986 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 522 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Mart 2025 Salı Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
- 1
Altın fiyatları 18 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'nin Yemen'e saldırıları ve Fed beklentisiyle rekora yakın seyrediyor. Ons tarafındaki güçlü ivmelenme gram tarafına da pozitif yansıdı. Döviz kurlarındaki volatilite de altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3516 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3516 lira, en yüksek de 3529 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3522 liradan alıcı buluyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.522,97
Satış: 3.523,36
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.986,50
Satış: 2.987,07
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.635,8600
Satış: 5.759,8400
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.540,2100
Satış: 22.965,7600
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.052,00
Satış: 23.179,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.238,26
Satış: 11.521,37
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 22.546,99
Satış: 22.972,28
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.442,39
Satış: 24.029,70
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.926,05
Satış: 2.811,32
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.224,96
Satış: 3.392,72
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.276,00
Satış: 57.833,00