        Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 18 Kasım 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, geçen hafta ABD'deki hükümet krizinin son bulması ile yükselişe geçmişti. Ancak değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayındaki toplantıda faiz indireceğine yönelik beklentilerin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat an itibarıyla altının ons fiyatı 4.083 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Kasım 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 00:19 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:19
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
