Altın fiyatları 17 Mart 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın ABD'nin Yemen'e saldırıları ve Fed beklentisiyle rekora yakın seyrediyor. Ons tarafındaki güçlü ivmelenme gram tarafına da pozitif yansıdı. Döviz kurlarındaki volatilite de altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 17 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…