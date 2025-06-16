Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 16 HAZİRAN 2025: Altın yükselişte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! 16 Haziran bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 16 Haziran 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından incelenmeye başlandı. İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalar risk iştahını azalttı. Yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Ons altının rekor kırmasına yaklaşık 50 dolar kalırken gram altın fiyatları, dolardaki valatilienin de etkisiyle rekora yakın seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Haziran 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Habertürk Anasayfa