Altın rekor seviyelere yaklaştı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 16 Haziran 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından incelenmeye başlandı. İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalar risk iştahını azalttı. Yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Ons altının rekor kırmasına yaklaşık 50 dolar kalırken gram altın fiyatları, dolardaki valatilienin de etkisiyle rekora yakın seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Haziran 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu...
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Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yakından takip ediliyor. İsrail-İran arasındaki tırmanan çatışma nedeniyle yatırımcıların risk iştahı azaldı. Güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla birlikte altın rekor seviyeye yaklaştı. Asya piyasalarında değerli metal yüzde 0,6’ya kadar yükselerek ons başına yaklaşık 3.450 dolara ulaştı; bu seviye, Nisan ayında kaydedilen tüm zamanların zirvesinden yaklaşık 50 dolar aşağıda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 16 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4350 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4345 lira, en yüksek de 4380 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4332 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.331,4940
Satış: 4.332,0010
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.420,27
Satış: 3.421,19
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.930,3900
Satış: 7.082,8200
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.713,2600
Satış: 28.236,6900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.282,00
Satış: 28.495,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.807,07
Satış: 14.154,95
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.700,71
Satış: 28.223,32
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.944,16
Satış: 29.666,77
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.376,60
Satış: 3.343,05
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.957,48
Satış: 4.170,23
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.488,00
Satış: 71.345,00