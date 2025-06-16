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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 HAZİRAN 2025: Altın rekor seviyelere yaklaştı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın rekor seviyelere yaklaştı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 16 Haziran 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından incelenmeye başlandı. İsrail ve İran arasındaki tırmanan çatışmalar risk iştahını azalttı. Yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyelere yaklaştı. Ons altının rekor kırmasına yaklaşık 50 dolar kalırken gram altın fiyatları, dolardaki valatilienin de etkisiyle rekora yakın seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Haziran 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:02
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