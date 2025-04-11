Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem günü için araştırılıyor. Dolardaki düşüş ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı sonrası altın rekor kırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikasına ilişkin belirsizliğin yanında Çin'den ABD'ye gelen "ticaret savaşına sonuna kadar yanıt vereceğiz" mesajı, altın ons fiyatındaki yükselişte etkili oldu. Altının ons fiyatı 3 bin 220 doları aşarak bugün de rekor tazeledi. Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 20'den fazla arttı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…