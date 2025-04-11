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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 NİSAN 2025: Altında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yeni rekor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 11 Nisan 2025 Cuma haftanın son işlem günü için araştırılmaya başlandı. Dolardaki düşüş, ABD ile Çin arasında tırmanan ticaret savaşı, küresel ekonomik durgunluk beklentisi gibi birçok etken yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Ons altının fiyatı 3220 dolar ile rekor tazeledi. Altının gram fiyatı ise saat 7.35 itibarıyla 3 bin 930 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 11 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 08:30
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