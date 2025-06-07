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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çankırı'da köy muhtarı silahlı kavgada öldürüldü | Son dakika haberleri

        Çankırı'da köy muhtarı silahlı kavgada öldürüldü

        Çankırı'da aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 06:35 Güncelleme: 07.06.2025 - 06:35
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        Köy muhtarı silahlı kavgada öldürüldü
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        Merkeze bağlı İncik köyünde, aralarında husumet olan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre; kavgada tabancayla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. yaralandı.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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