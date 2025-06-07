Çankırı'da köy muhtarı silahlı kavgada öldürüldü
Çankırı'da aralarında husumet olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı
Merkeze bağlı İncik köyünde, aralarında husumet olan iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
DHA'nın haberine göre; kavgada tabancayla vurulan köy muhtarı Ergül Sönmez olay yerinde hayatını kaybetti, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. yaralandı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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