Çankırı'da su altında kalan 250 dekar tarım arazisi zarar gördü
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Hidro Elektrik Santrali'ne (HES) su taşıyan kanalın duvarının çökmesi sonucu tarım arazilerinde zarar oluştu
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Karaömer köyü yakınlarında Hidro Elektrik Santraline (HES) su taşıyan kanalın duvarı çöktü.
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Kanalın çökmesi sonucu bölgedeki tarım arazileri su altında kalırken Çankırı-Çorum kara yolunda ulaşım, jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı.
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Bölgede çiftçilik yapan Zeki Dandan, gazetecilere, su taşkını nedeniyle yaklaşık 250 dekar alanın su altında kaldığını söyledi.
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Daha önce de benzer sorunlar yaşadıklarını anlatan Dandan, "2-3 sene önce yine 250 dönüm arazi su altında kaldı. Bu kanala beton atmadılar, toprakla yaptılar. Son 2-3 senedir sürekli patlıyor burası" ifadelerini kullandı.
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