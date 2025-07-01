Caner Erkin resmen Sakaryaspor'da!
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 36 yaşındaki sol bek Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 01.07.2025 - 18:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 18:42
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 36 yaşındaki futbolcu Caner Erkin'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Caner." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da geçiren Caner Erkin, 28 resmi maçta forma giydi.
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