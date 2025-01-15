Caner Erkin, Fenerbahçe üyeliğinden ihraç ediliyor!

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe maçının devre arasında yaşanan olayların detayı ortaya çıktı.

Devre arasında Eyüpsporlu ve Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanmış ve soyunma odasına kadar sürmüştü.

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HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, olayların merkezinde eski Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin’in yer aldığı öğrenildi. Caner Erkin’in koridorda Fenerbahçeli futbolculara ve teknik heyete küfür ettiği ve bu durum, sarı-lacivertli camiada büyük tepki topladı. Kulüp üyeliğinden ihracı gündeme gelen Caner’in, gerginliği başlatan isim olduğu iddia ediliyor. Gerginliğin yaşandığı dakikalarda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde Caner Erkin’in agresif tavırlarının açıkça yer aldığı belirtiliyor.