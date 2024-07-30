Caner Doğan, Çorluspor 1947'ye transfer oldu

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TFF 3. Ligi'nin yeni ekiplerinden Çorluspor 1947, Galatasaray'dan genç oyuncu Caner Doğan'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan, bu sezon kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer SK forması giyen 2004 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Caner Doğan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.