Caner Cindoruk: Erkan Petekkaya akrabam!

Caner Cindoruk, Kadıköy'de bir arkadaş grubuyla gezmeye çıktı.

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Bir sokak röportajcısı, ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı. Muhabir, "Ağabey sen ünlüsün, Erkan Petekkaya mı neydi?" ifadelerini kullandı. Caner Cindoruk ise sokak röportajcısını ti'ye alarak; "Yok ben ünlü değilim, Erkan Petekkaya benim akrabam" dedi.

Erkan Petekkaya da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak; "Sevgiler, selamlar Canerciğim. Hepimize iyi mutlu akşamlar dilerim" şeklinde espri yaptı.