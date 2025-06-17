Candan Erçetin ve Beyazıt Öztürk buluştu: Eski defterleri açtık
Candan Erçetin ile Beyazıt Öztürk bir araya geldi. Öztürk, o anları; "Eski defterleri açtık. Candan bir sohbet" notuyla sosyal medyada paylaştı
Giriş: 17.06.2025 - 19:40 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:40
Ünlü şarkıcı Candan Erçetin ile sunucu Beyazıt Öztürk, bir araya geldi. İkilinin buluşması, Öztürk’ün sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Beyazıt Öztürk, buluşmaya dair fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, "Eski defterleri açtık. Candan bir sohbet" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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