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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Canberk Kuş Beşiktaş Gain'de - Basketbol Haberleri

        Canberk Kuş Beşiktaş Gain'de

        Beşiktaş Gain, geçtiğimiz sezonu Mersin Spor'da tamamlayan 28 yaşındaki Canberk Kuş'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:01
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        Canberk Kuş Beşiktaş Gain'de
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        Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Canberk Kuş'u kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Mersin Spor'da forma giyen 28 yaşında ve 1,98 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

        Canberk Kuş, hem kısa forvet hem de oyun kurucu pozisyonunda forma giyebiliyor.

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