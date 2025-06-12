Çanakkale'yi sıyırdı geçti
Kamerun bandıralı NEW LIFE adlı genel kargo gemisi, önceki gece saatlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bir ayağına çarptı. Çarpışma sonucu köprü ayağında bir hasar meydana gelmezken, gemide hasar oluştuğu öğrenildi
Çanakkale'de önceki gece Kamerun bandıralı 110 metre uzunluğundaki NEW LIFE adlı kargo gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçtiği sırada kaza yaptı.
Kaza, geminin Gelibolu açıklarından itibaren belirlenmiş rotasının dışına çıkmasıyla yaşandı. Olayda gemi yaklaşık 8.5 knot hızla seyrederken köprü ayağına çarptı.
Kaynaklardan edinilen bilgilere 10 şiddetinde depreme dayanıklı inşa edilen Çanakkale Köprüsü ayaklarında herhangi bir hasar tespit edilmedi.
Habertürk’ün eriştiği fotolarda da görüldüğü üzere köprü ayaklarında sadece çizikler oluştu.
Kaza sonucu gemide hasar oluştuğu öğrenildi.