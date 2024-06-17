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        Haberler Bilgi Gündem Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı! ÇOMÜ personel alımı 2024

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alıyor! ÇOMÜ personel alımı başvuru tarihleri

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu. Büro personeli, biyolog, teknisyen ve koruma görevlisi gibi birçok pozisyonda işe alım yapılacak. İlgilenen adaylar için başvurular üniversitenin web sitesi üzerinden başladı. İşte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:39
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        • 1

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, farklı birçok pozisyonda olmak üzere 189 kişiyi işe alacağını duyurdu. Başvuruları başlayan iş ilanı kapsamında adaylarda ön lisans, lisans ve ortaöğretim 2022 puanı değerlendiröeye alınacak. İşte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihleri ve aranan şartlar....

        • 2

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 189 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Biyolog

          Programcı

          Büro personeli

          Destek personeli

          Diğer Saplık personeli

          Fizyoterapist

          Hemşire

          Koruma ve güvenlik görevlisi

          Sağlık teknikeri (ağız ve diş sağlığı)

          Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

          Sağlık Teknikeri (Anestezi)

          Sağlık Teknikeri(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)

          Sağhk Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

          Teknisyen (İklimlendirme, elektrik, makine bakım onarım, tesisat teknolojisi)

        • 3

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek. Buna göre; iş ilanına başvurmak isteyenler için son gün 28.06.2024 saat 23.59 olarak açıklandı.

          Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        • 4

          ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

          Genel şartlar;

          - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

          - KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

        • 5

          Özel şartlar

          - Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

          - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Ömeğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10:100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

          - Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10—100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

        • 6

          - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

          - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

          - Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

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