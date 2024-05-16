Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2024: Zam sonrası 1915 Çanakkale Köprüsü fiyatı ne kadar oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de arttı. İşte, 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Çanakkale Köprüsü fiyat listesi ile araba sınıfına göre uygulanan geçiş ücretleri...
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Mayıs 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığı belirtildi. Köprü ve otoyollardaki fiyat artışıyla beraber Çanakkale Köprüsü fiyatına da zam geldi. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte, araçların sınıflarına göre yeni zamlı tarifeler...
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ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ ZAMLANDI!
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. Buna göre; 1915 Çanakkale Köprüsü 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ARABA SINIFINA GÖRE GEÇİŞ ÜCRETİ
1. sınıf araç (otomobil, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı) geçiş ücreti: 419,00 TL
2. sınıf araç (minibüs, kamyonet, otobüs) geçiş ücreti: 525,00 TL
3. sınıf araç (aks adedi 3 tane olan her türlü araç): 945,00 TL
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4. sınıf araç (dingil sayısı 4 ve 5 adet olan her türlü araç) geçiş ücreti: 1.050,00 TL
5. sınıf araç (dingil sayısı 6 ve daha fazlası olan her türlü araç) geçiş ücreti: 1.990,00 TL
6. sınıf araç (motosiklet) geçiş ücreti: 105,00 TL