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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü 46 yaşındaki Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 16.06.2025 - 13:11
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        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
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        Çanakkale'de kaza, saat 09.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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