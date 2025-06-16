Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!

Çanakkale'de kaza, saat 09.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında meydana geldi. Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

REKLAM advertisement1

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.