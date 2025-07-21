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        Haberler Gündem Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çanakkale'de trafik kazası: 8 yaralı

        Çanakkale'de taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 05:54 Güncelleme: 21.07.2025 - 05:54
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        Çanakkale'de kaza: 8 yaralı
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        İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde, A.Y'nin kullandığı ticari taksi ile F.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücü F.K. ile otomobildeki D.Y, A.Y, N.Y, E.Y, S.Ç, D.Ç. ve Ç.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi.

        Araçlar çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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