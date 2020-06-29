DHA

Çanakkale'nin Yenice ilçesi Soğucak mevkiindeki ormanlık alanda, saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Çanakkale ve Balıkesir'den yangın söndürme helikopterleri havadan, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 1 dozer ve 35 işçi ise karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.