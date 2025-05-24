Çanakkale'de nilüfer güzelliği; koparmanın cezası 557 bin TL
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Nilüfer Gölü'nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı düşünülürken; koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara 557 bin 212 TL ceza kesiliyor
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Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken; 'lotus' çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor.
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Nilüfer çiçeklerinin tohumunun, Amazon ormanlarından göçmen kuşlarla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.
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Geceleri kapanıp, suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor.
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Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor.
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Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 557 bin 212 TL ceza kesiliyor.
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