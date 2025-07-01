Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda 5 bin kişiye sardalya ikram edildi
Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla 5 bin kişiye sardalya ikramında bulunuldu
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Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Liman Başkanlığı, GESTAŞ ve Çanakkale Yıldız Pastacılar ve Aşçılar Derneği işbirliğiyle Yat Limanı'na dev mangallar kuruldu.
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Dernek Başkanı şef Osman Demirci ve dernek üyesi şeflerin pişirdiği sardalyalar, ekmek arasında vatandaşlara ikram edildi. Balık ekmek yemek isteyen vatandaşlar, limanda uzun kuyruk oluşturdu.
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Demirci, "denizlerin fasulyesi" olarak bilinen sardalyayı bayram dolayısıyla ikram ettiklerini belirterek, "Toplam 5 bin kişilik balık ekmek ikramımız var. Adeta halkımızla beraber güzel bir şölen yaşıyoruz" dedi.
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Bayram etkinlikleri kapsamında, kentteki çeşitli yüzme kulüplerinden kız ve erkek sporcular, Yat Limanı-Lodos arasında açık deniz yüzme yarışına katıldı.
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Gençlerin heyecanına, Kordonboyu'ndan yarışları izleyen aileleri de ortak oldu.
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