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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale Boğaz hattında seferler iptal edildi | Son dakika haberleri

        Çanakkale Boğaz hattında seferler iptal edildi

        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Boğaz hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 20.11.2024 - 23:54
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        Çanakkale Boğaz hattında seferler iptal edildi
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        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Çanakkale'de etkisini artıracak olan lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Eceabat'tan Çanakkale'ye 04.00-06.00 ve Çanakkale'den Eceabat'a 05.00 seferi ile Narlı-Marmara Hattı'nda Narlı'dan 08.00 ve 16.15 kalkışlı, Marmara'dan ise 11.30-17.30 kalkışlı seferlerin olumsuz hava nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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