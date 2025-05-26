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        Haberler Gündem 3. Sayfa Can kaybı var! Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı! | Son dakika haberleri

        Can kaybı var! Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç, dinlenme alanında bulunanların arasına daldı. Feci kazada aracın çarptığı 45 yaşındaki Aygün Batmaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 17:17
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        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
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        Diyarbakır'da sürücüsünün manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesinde dinlenme alanındakilerin arasına daldı.

        DHA'nın haberine göre kazada, Aygün Batmaz (45) hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. M.E.’nin (52) manevra yapmak isterken kontrolünü yitirdiği cip, hastane bahçesindeki dinlenme alanında bulunanların arasına daldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazada Aygün Batmaz yaralandı. Batmaz’a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Aynı hastanede tedaviye alınan Batmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aygün Batmaz’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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