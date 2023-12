CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap‘tan alan sanatçı, 1962’de Kadıköy Maarif Koleji’ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü’nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bursla Londra’da Central School of Speech and Drama’da hem oyuncu eğitmenliği , ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü. 1970 yılında Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT‘de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.