Can Bonomo: Oğlumu düzeltmeye gerek duymuyorum
Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir videoda oğlu Roman'ın kendisine 'Can' diye seslenmesi nedeniyle eleştirilmişti. Ünlü şarkıcı, olumsuz yorumlara karşı yanıt verdi
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Can Bonomo, 2018'de oyuncu Öykü Karayel ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, oğulları Roman'ı 2021'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.
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Zaman zaman eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile objektif karşısına geçen Can Bonomo, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir videoda oğlunun kendisine "Can" diye seslenmesi yüzünden sosyal medyada bazı sosyal medya kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.
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OLUMSUZ YORUMLARA YANIT
Can Bonomo, bunun üzerine yapılan olumsuz yorumlara kayıtsız kalmadı. 37 yaşındaki şarkıcı, konuyla ilgili olarak; "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü. Düzeltmeye gerek duymuyorum. Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah korusun bizi" ifadelerini kullandı.