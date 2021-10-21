Camdaki Kız 16. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. İşte sevilen dizide bu akşam yaşananlar...

CAMDAKİ KIZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

CAMDAKİ KIZ 16. SON BÖLÜM

Alp, Cana ve Sedat'ın ilişkini itiraf eder. Feride, olayı Nalan'dan saklamaya çalışsa da ihaneti açıklamak ister. Nalan'ın evliliğinin, artık uçurumun eşiğinde olduğu ortadadır.

Feride, ihanetin devam ettiğini öğrenince Sedat'ı karşısına alır. Sedat, Rafet'in öfkesiyle karşı karşıya gelirken Cana ve Alp'in boşanma haberi herkesi şoke eder.