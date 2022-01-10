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Cambridge Düşesi Kate Middleton 40. yaşını bu karelerle kutladı - FOTO HABER

Cambridge Düşesi Kate Middleton 40. yaşını bu karelerle kutladı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin sevilen üyelerinden Kate Middleton, 9 Ocak'ta 40 yaşına bastı. Cambridge Düşesi'nin 40'ıncı yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı

10.01.2022 - 10:26 | Güncelleme: YAŞAM
İHA

  • İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton 9 Ocak'ta 40 yaşına girdi. Middleton'ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı. 

  • Düşes Kate'in doğum gününe özel olarak yayınlanan portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görüldü.

  • Fotoğrafların geçen yıl kasım ayında Batı Londra'daki Kew Bahçeleri'nde çekildiği ifade edildi.

  • Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portrelerin 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacağı belirtildi.

  • Roversi, Düşes'in fotoğrafını çekmenin gerçek bir sevinç olduğunu söyleyerek, pozitif enerjisi ile tüm dünyaya umut getirebileceğini söyledi.

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