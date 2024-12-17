Cam atıklar anahtarlık oldu

İzmir'in Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşüm projelerine ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

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"Sıfır Atık" eğitimlerine hem okullarda hem de kamu kuruluşlarında devam eden Seferihisar Belediyesi, "Atık yağını getir mamanı götür", ayrıştırılmış atıklardan üretilen temizlik malzemeleri, "Atığını getir, kırtasiye malzemeni götür" gibi projelerine devam etmekle birlikte cam atıkları da anahtarlıklara dönüştürüldü. Nazar boncuğu temalı cam anahtarlıklar vatandaşın beğenisine sunuldu.

Seferihisar Belediyesi'nin başlattığı "Yeşil Dönüşüm" hareketi kapsamında vatandaşlara geri dönüşüm çağrısında bulunan yetkililer, ayrıştırılan çöpleri Seferihisar Atık Getirme Merkezi'ne ya da Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile iletişime geçerek belirli noktalara bırakabileceklerini belirtti.