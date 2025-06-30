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        Haberler Gündem Güncel Çalık'ın avukatlarından soruşturma açıklaması | Son dakika haberleri

        Çalık'ın avukatlarından soruşturma açıklaması

        Tutuklu bulunan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatları, yürütülen soruşturma ile ilgili açıklamada bulundu. Yazılı açıklamada, "Müvekkilimiz hakkında yürütülmekte olan ceza soruşturması halen gizlilik kararı altında sürdürülmektedir. Buna karşın son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında dosyaya ait olduğu iddia edilen gerçeğe aykırı, yönlendirici ve çarpıtılmış içeriklerin kamuoyuna sistemli biçimde servis edildiği görülmektedir. Bu içeriklerin, dosyada yer aldığı ileri sürülen beyanların yalnızca belirli kısımlarına dayanarak ve hukuki bağlamdan koparılarak sunulması, yargılama sürecini etkilemeye ve kamuoyu nezdinde peşin suçluluk algısı oluşturmaya yönelik ağır bir algı operasyonudur." ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 15:44 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:44
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        Çalık'ın avukatlarından soruşturma açıklaması
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, geçtiğimiz hafta hastaneye sevk edilmişti.

        Geçmişte lenfoma ve lösemi tedavisi gören Murat Çalık ile ilgili avukatlarından açıklama geldi. Çalık'ın avukatları Melih Koçhan ve Cihan Ünal, soruşturma ile ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Müvekkilimiz hakkında yürütülmekte olan ceza soruşturması halen gizlilik kararı altında sürdürülmekte olup, savunma makamı olarak dosyaya erişimimiz sağlanmamış, dolayısıyla müvekkilimiz lehine hiçbir savunma adımı fiilen başlatılamamıştır.

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        Buna karşın son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında dosyaya ait olduğu iddia edilen gerçeğe aykırı, yönlendirici ve çarpıtılmış içeriklerin kamuoyuna sistemli biçimde servis edildiği görülmektedir. Bu içeriklerin, dosyada yer aldığı ileri sürülen beyanların yalnızca belirli kısımlarına dayanarak ve hukuki bağlamdan koparılarak sunulması, yargılama sürecini etkilemeye ve kamuoyu nezdinde peşin suçluluk algısı oluşturmaya yönelik ağır bir algı operasyonudur.

        "ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL ETMEKTEDİR"

        Soruşturmanın gizliliği ilkesine rağmen gerçekleştirilen bu sızıntılar, yalnızca savunmanın haklarını zayıflatmakla kalmamakta, aynı zamanda masumiyet karinesi ile adil yargılanma hakkını da açık şekilde ihlal etmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu soruşturma kapsamında müvekkilimize isnat edilen iddiaların önemli bir kısmı Halil Kurdu isimli şahsın verdiği mesnetsiz ve iftira niteliğindeki beyanlara dayanmaktadır. Mehmet Tatlıcı da yaptığı resmi açıklamasında Halil Kurdu'nun beyanlarının tamamının gerçek dışı olduğunu ve aralarındaki eski ticari ihtilaflar ile husumet ilişkisine dayandığını, söz konusu kişi hakkında hem müvekkilimiz hem de ilgili üçüncü kişiler tarafından 'nitelikli dolandırıcılık', 'şantaj', 'tehdit', 'iftira', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve benzeri pek çok suçtan şikayetlerde bulunulmuş olup, birden fazla ceza davası açıldığını kamuoyuna duyurmuştur.

        "HAYATİ RİSK OLUŞTURAN BİR DURUMDUR"

        Tüm bu gelişmelerin yanı sıra müvekkilimizin geçmişte geçirmiş olduğu nüks riski yüksek kanser rahatsızlıkları ve akut lösemi tedavileri, tıbben düzenli takip ve ileri düzey onkolojik destek gerektirmektedir. Bu hastalıklar, ceza infaz kurumlarında bulunan sınırlı sağlık imkanları içerisinde hayati risk oluşturan bir durumdur. Bu sebeple tarafımızca yapılmış olan sağlık gerekçeli tahliye başvurusu henüz değerlendirilmemiştir. Tahliye başvurumuz değerlendirilmeden yürütülen bu medya kampanyasının, yargı organları üzerinde baskı kurmaya ve süreci etkilemeye dönük olduğu açıktır.

        "HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Bu nedenlerle müvekkilimize yönelik medyada yer alan gerçeğe aykırı, tek taraflı ve yargı sürecini yönlendirmeye yönelik yayınları şiddetle kınıyor; soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal eden tüm kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal başvuruların tarafımızca yapılacağını bildiriyoruz. Yargının bağımsızlığına, savunma hakkına, sağlık hakkına ve insan onuruna aykırı bu müdahalelere karşı sessiz kalmayacağımızı, hem hukuki hem de insani tüm yollarla mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Fotoğraf: İHA

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