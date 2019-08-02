Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; usta sanatçı Cahit Berkay, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda bir kadın ile baş başa yemek yerken görüntülendi. Cahit Berkay, ilk kez patlayan flaşlara tepki göstermedi.

Her seferinde birlikte görüntülendikleri kadınlar için, "Arkadaşlar yanlış bir şey olmasın, çektiğiniz kişi kızım" uyarısını yapan Berkay, bu kez sessiz kalarak muhabirleri şaşırttı.